Prozess um Bankraub beginnt: Mit Beute Grabstein bezahlt?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am (morgigen) Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess um einen mehr als zwölf Jahre zurückliegenden Bankraub. Der 34 Jahre alte Angeklagte soll bei dem Überfall im Februar 2007 in Frankfurt 5000 Euro erbeutet haben. Der Mann soll damit in seiner ukrainischen Heimat die Grabstätte seines an den Spätfolgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gestorbenen Vaters finanziert haben. Im vergangenen Jahr wurde der Angeklagte in Polen festgenommen.