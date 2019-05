Prozess um Auftragsmord: Angeklagter bleibt in Haft

23. Mai 2019 16:37 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein als mutmaßlicher Auftragsmörder angeklagter Mann muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Im Prozess gegen den 47 Jahre alten Mann vor dem Frankfurter Landgericht hat die Schwurgerichtskammer den Antrag der Verteidigung auf Aufhebung des Haftbefehls zurückgewiesen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Der Angeklagte soll im Januar 2014 den Besitzer eines Wettbüros erschossen haben. Der mutmaßliche Auftraggeber hatte allerdings kürzlich in einer Videoschalte bestritten, einen Mordauftrag erteilt zu haben. Die Verteidigung des 47-Jährigen wollte daher die Aufhebung des Haftbefehls erreichen.

Der bereits seit Juli vergangenen Jahres laufende Prozess könnte indes bald zu Ende gehen. Der Vorsitzende Richter setzte der Verteidigung eine Frist bis zum 31. Mai, um noch mögliche Beweisanträge zu stellen. Im Juni, spätestens aber im Juli soll nach derzeitiger Planung das Verfahren gegen den mutmaßlichen Todesschützen abgeschlossen werden.