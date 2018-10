Prozess um 27 Jahre zurückliegenden Raubmord eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein bereits 27 Jahre zurückliegender Raubmord an einer damals 90 Jahre alten Rentnerin steht seit Mittwoch im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist der mutmaßliche Täter, ein heute 46 Jahre alter Türke. Der Anklage zufolge soll der damals drogenabhängige Mann Ende September 1991 zunächst in die Wohnung des Opfers im Frankfurter Bahnhofsviertel eingedrungen sein. Als es dort zu einer überraschenden Begegnung kam, soll er die Frau "mit stumpfer Gewalteinwirkung" getötet haben. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Der Verteidiger kündigte jedoch eine Erklärung für den kommenden Prozesstag an.