Prozess: Schwunghafter Rauschgifthandel in Kleingartenlaube

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er in seiner Gartenlaube in einem Frankfurter Kleingärtnerverein mit Rauschgift gehandelt haben soll, muss sich von heute an ein 37 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge war der Beschuldigte an der Einfuhr von 65 Kilogramm Opium beteiligt, von denen mindestens 22 Kilogramm "ab Laube" verkauft worden sein sollen. Der Rest wurde im März dieses Jahres von der Polizei sichergestellt. Die Strafkammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Anfang September terminiert.