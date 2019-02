Prozess gegen mutmaßlichen Kiosk-Räuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Raubüberfällen soll er nur teilweise erfolgreich gewesen sein, sich dafür aber in einem überfallenen Kiosk Zeit für Kunden genommen haben. Am ersten Tag seines Prozesses vor dem Frankfurter Landgericht machte der 31 Jahre alte mutmaßliche Kiosk-Räuber Erinnerungslücken geltend. Er räumte am Dienstag lediglich ein, in einem Kiosk im Frankfurter Bankenviertel und einer Buchhandlung im Stadtteil Sachsenhausen gewesen zu sein.

Bei einem Überfall auf den Kiosk soll der Mann laut Anklage im Oktober 2017 mehr als 2000 Euro Bargeld erbeutet haben. Dabei nahm er sich auch noch Zeit für einen Kunden, der in den Laden kam und ein Päckchen Zigaretten kaufen wollte. Gut drei Wochen später soll der 31-Jährige einen weiteren Überfall im gleichen Kiosk versucht haben, wurde jedoch von der Verkäuferin ohne Beute vertrieben. Auch den Buchladen musste er laut Anklage ohne das geforderte Bargeld verließ, nachdem die Verkäuferin einen Kollegen alarmiert hatte. Da eine Zeugin angab, mit einer Schere bedroht worden zu sein, geht die Staatsanwaltschaft von schwerem Raub aus. Bis Ende Februar sind noch drei weitere Verhandlungstermine vorgesehen.