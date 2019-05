Prozess: Gebäude nach Brandstiftung an Wohnmobil beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als mutmaßlicher Brandstifter hat sich heute ein 47 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, im vergangenen September in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ein Wohnmobil in Brand gesteckt zu haben. Feuer und Rauch verbreiteten sich derart stark, dass insgesamt fünf Gebäude in der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Sachschaden wurde dabei auf rund 900 000 Euro beziffert. Das Gericht wird auch prüfen, ob der Tat eine psychische Erkrankung des Angeklagten zugrunde liegt. Vorerst ist nur ein Verhandlungstag vorgesehen.