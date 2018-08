Prozess: Frau von Ehemann mit 25 Messerstichen getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seine Ehefrau mit 25 Messerstichen getötet haben soll, muss sich von heute an ein Mann aus Oberursel vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt dem 41-Jährigen heimtückischen Mord "aus niedrigen Beweggründen" zur Last. Die Tat ereignete sich Ende Oktober in der Wohnung der Familie, in der noch die beiden Kinder sowie ein Neffe anwesend waren. Nachdem er die 31-Jährige erstochen habe, richtete der aus Serbien stammende Mann das Messer der Anklage zufolge drohend gegen die Kinder. Motiv soll demnach Eifersucht gewesen sein. Die Schwurgerichtskammer hat eine Reihe von Verhandlungstagen terminiert.