Orangen als Bombenattrappe: Anklage nach SEK-Einsatz

31. Mai 2019 13:58 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit zwei Orangen als angebliche Sprengkörper hat ein Mann für einen Großeinsatz der Frankfurter Polizei mit der Spezialeinheit SEK gesorgt. Nun kommt juristischer Ärger nach dem Ereignis in einem Café auf den 49-Jährigen zu. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchter Nötigung und Sachbeschädigung erhoben, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Mann sich über Gerüchte über sein angebliches Verhältnis mit der Betreiberin des Cafés geärgert hatte. Um den Tratsch zu unterbinden, soll er vor einem Jahr mit einer Eisenstange und den als Bombenattrappe umwickelten Orangen in das Lokal gestürmt sein und gedroht haben, es zu sprengen. Als er anfing, mit der Metallstange die Einrichtung zu demolieren, rückte die Polizei in großer Besetzung an. Ein Termin für den Prozess vor dem Amtsgericht steht derzeit noch nicht fest.