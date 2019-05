Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 42-Jähriger soll in den Jahren 2017/18 mindestens zehn neuwertige Fahrzeuge angemietet und danach in sein Heimatland Serbien verschoben haben. Von heute an muss sich der Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe für die Mietwagen-Firmen aus. Die Strafkammer will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.