Mutmaßliche IS-Sympathisanten wollten auf die Philippinen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie sollen vorgehabt haben, auf den Philippinen an der Seite islamistischer Terrormilizen zu kämpfen - von heute an müssen sich deshalb zwei Männer aus Hanau und Offenbach vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage wirft ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Für die 18 und 25 Jahre alten Männer sollte es laut ihrer in Deutschland erworbenen Flugtickets über Bangkok nach Manila gehen. Während der jüngere Angeklagte noch in Deutschland festgenommen werden konnte, war für den Älteren Bangkok Endstation der Reise.

Die Staatsschutzkammer hat bereits mehrere Verhandlungstermine festgelegt. Nach ihrer Festnahme bestritten die Männer die Vorwürfe.