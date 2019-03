Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei mutmaßliche Betreiber eines sogenannten "Fake-Shop" im Internet müssen sich von heute an wegen bandenmäßigen Betruges vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die 32 bis 55 Jahre alten Männer sollen laut Anklage in den Jahren 2017 und 2018 in mehr als 9 300 Fällen bundesweit Unterhaltungselektronik und andere Waren im Internet zum Kauf angeboten zu haben, die in Wirklichkeit gar nicht existierten.

Die Staatsanwaltschaft errechnete in der Anklage einen Schaden von 5,1 Millionen Euro. Sie geht aber davon aus, dass der wahre Schaden mehr als elf Millionen Euro beträgt und rund 28 000 Geschädigte betrifft. Einem der Angeklagten wird zusätzlich Steuerhinterziehung in einer Höhe von 1,6 Millionen zur Last gelegt. Für den Prozess vor der Strafkammer sind zunächst fünf Verhandlungstage bis Ende März geplant.