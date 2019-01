Mordversuch und Raub: Prozess gegen 58-Jährigen eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er eine 87 Jahre alte Frau in deren Wohnung überfallen und misshandelt haben soll, muss sich seit Mittwoch ein 58 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Demnach soll der Angeklagte im April vergangenen Jahres in die Wohnung des Opfers in Frankfurt-Oberrad eingedrungen und die geh- und sehbehinderte Frau im Schlaf überrascht haben. Nachdem er sie gewürgt und gefesselt habe, sei er mit Gemälden, Uhren und Bargeld verschwunden. Nachbarn hatten die Hilferufe der Frau gehört und die Polizei alarmiert.

Der Angeklagte und das Opfer kannten sich von einem zurückliegenden Krankenhausaufenthalt. Der Verteidiger kündigte eine Einlassung seines Mandanten für die kommenden Verhandlungstage an.