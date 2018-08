Millionenbetrug: Geschäftsmann muss ins Gefängnis

22. August 2018 15:29 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Umsatzsteuerbetrugs in Millionenhöhe mit einer Firma für Kosmetikbedarf muss ein Geschäftsmann ins Gefängnis. Das Frankfurter Landgericht verurteilte den 53-Jährigen am Mittwoch zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Der Angeklagte hatte die Firma im Jahr 2010 gegründet, die laut offizieller Steuererklärung einen Jahresumsatz von nur wenigen tausend Euro erwirtschaftete. Diverse Hinterleute wickelten aber im Namen des Angeklagten und seines Unternehmens millionenschwere Scheingeschäfte mit Computertechnik ab. Über manipulierte Rechnungen gelang es ihnen, sich zu Unrecht rund 3,3 Millionen Euro an Vorsteuern erstatten zu lassen.

Der Angeklagte wurde im vergangenen Jahr in Deutschland festgenommen. Vor Gericht bestritt er zunächst, von den illegalen Machenschaften gewusst zu haben. In der Verhandlung sagte er dann jedoch aus, er habe geahnt, dass die Geschäfte in seinem Namen getätigt würden. Kein Hintermann würde das Risiko eingehen, sich einer nicht eingeweihten Person zu bedienen, die möglicherweise die Nerven verlieren und zur Polizei gehen könnte, sagte der Vorsitzende Richter.