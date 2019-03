Mann nach Brief mit ominösem Inhalt an Konsulat vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Versand eines Briefes mit einem ominösen weißen Pulver an das iranische Konsulat in Frankfurt muss sich ein 48 Jahre alter Mann heute vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm die Störung des öffentlichen Friedens zur Last. In der Annahme, es handele sich bei dem Pulver um Sprengstoff oder Säure, hatten Konsulatsangestellte im Dezember 2016 Polizei und Feuerwehr verständigt. Das Pulver stellte sich jedoch als harmlos heraus. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.