Lebenslange Haft: Auftragsmord an Frankfurter Geschäftsmann

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Auftragsmordes an einem Frankfurter Geschäftsmann ist ein 47 Jahre alter Mann am Mittwoch in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging nach knapp einjähriger Prozessdauer von einem "klaren Fall des heimtückischen Mordes" aus und entsprach damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Inhaber eines Wettbüros war Anfang Januar 2014 vor seinem Büro in Frankfurt-Sachsenhausen mit drei Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet worden. Auftraggeber war nach Ansicht des Gerichts ein in Serbien wohnender Mann, mit dem sich das Opfer geschäftlich überworfen hatte. Sowohl der Angeklagte als auch der in Serbien wohnende mutmaßliche Auftraggeber hatten im Prozess ihre Beteiligung an der Tat bestritten.