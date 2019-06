Konten für mutmaßliche Anlagebetrüger eröffnet: Prozess

24. Juni 2019 16:10 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er im Auftrag professioneller Kapitalanlagebetrüger Bankkonten eröffnet und Transaktionen getätigt haben soll, muss sich seit Montag ein 50 Jahre alter Geschäftsmann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Er soll als Geschäftsführer einer mutmaßlichen Briefkastenfirma fungiert haben und als Teil einer größeren Gruppe von Tätern gehandelt haben, die zwischen März und Dezember 2016 von Slowenien aus allein zehn deutsche Geldanleger mit angeblichen Aktiengeschäften um 220 000 Euro geschädigt haben sollen. Darüber hinaus gibt es Geschädigte in der Schweiz und in Österreich, deren Verfahren allerdings in den jeweiligen Ländern geführt werden.

Am ersten Verhandlungstag gab der Angeklagte zu, die Konten eröffnet und entsprechend benutzt zu haben, um eingehende Anlagegelder weiterzuleiten. Die Geldanleger seien mit angeblich lukrativen Renditen bei den Aktien einer chinesischen Schuhsohlenfabrik geködert worden. Die entsprechenden Aktienkurse sollen allerdings nur künstlich hochgehalten worden und nach dem Erwerb der Wertpapiere rasch abgesunken sein. Nachdem die Polizei Mitte 2016 über Telefonüberwachung Kenntnis von der betrügerischen Firma bekommen hatte, wurden Geldanleger gewarnt.

Über die Strafverfahren gegen die in Serbien ansässigen mutmaßlichen Anlagebetrüger und Telefonverkäufer wollte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht äußern, um diese "nicht zu gefährden". Die Strafkammer hat vorerst drei Verhandlungstage bis Anfang Juli terminiert.