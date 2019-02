IS-Sympathisanten nach Ausreiseversuch vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Ausreiseversuch Richtung Philippinen müssen sich seit Donnerstag zwei mutmaßliche IS-Sympathisanten aus Hanau und Offenbach vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt den Männern im Alter von 18 und 25 Jahren zur Last, sich in der Absicht Flugtickets nach Manila verschafft zu haben, um dort am bewaffneten Kampf islamistischer Terrormilizen teilzunehmen. Rechtlich stellt dies nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat dar. Am ersten Prozesstag wurde die Verhandlung wegen drei Befangenheitsanträgen gegen die Richter der Staatsschutzkammer unterbrochen, noch ehe die Anklageschrift verlesen werden konnte.