Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Wirtschaftskammern haben die Landesregierung aufgerufen, Berufung gegen das Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts einzulegen. Das Land dürfe die Fahrverbote für ältere Dieselmodelle in Frankfurt "nicht widerspruchslos hinnehmen", forderten die Industrie- und Handelskammer Frankfurt und die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir halten Fahrverbote in diesem Umfang in ihren Folgen für schwer vertretbar", sagte IHK-Präsident Mathias Müller. Das Urteil sei "eine schwere Belastung für die Gewerbebetriebe in der Stadt und für die rund 470 000 Beschäftigten".