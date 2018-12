Haftstrafen nach Überfall auf Demenzkranken gefordert

05. Dezember 2018 17:28 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um einen brutalen Überfall auf einen demenzkranken Hausbesitzer in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Frankfurt langjährige Haftstrafen für die beiden angeklagten Männer beantragt. Ein 31-Jähriger soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis, der drei Jahre jüngere Mitangeklagte für fünfeinhalb Jahre, wie es am Mittwoch hieß.

Die Tat hatte sich bereits im April 2015 in dem Haus des 80 Jahre alten Opfers ereignet. Drei Männer sollen sich unter dem Vorwand, als Mitarbeiter eines Energieversorgers sanitäre Anlagen überprüfen zu müssen, Zutritt zum Badezimmer verschafft haben. Dort soll der demente Hausbesitzer mit Kabelbindern an eine Wasserleitung gefesselt, in seiner misslichen Lage fotografiert und auch noch ausgelacht worden sein. Mit 100 Euro Bargeld und der Scheckkarte sollen die Männer geflüchtet sein.

Ein dritter Mann war nach weiteren Raubstraftaten zuerst festgenommen und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. In seinem Prozess nannte er auch die Namen der beiden jetzt angeklagten Männer, die er in dem neuen Prozess als Zeuge belastete. Während die Angeklagten die Vorwürfe bestritten, ging der Staatsanwalt von der Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen aus.

Die Strafkammer will nach den Schlussvorträgen der Verteidiger am 17. Dezember das Urteil bekannt geben.