Haft für Sex-Straftäter vom Uni-Campus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach drei sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Nähe der Frankfurter Universität ist ein 28 Jahre alter verheirateter Familienvater am Montag in Frankfurt zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht setzte darüber hinaus ein Schmerzensgeld von 3000 Euro an eines der Opfer fest, von denen 1000 Euro bereits gezahlt wurden.

Der 28-Jährige hatte zwischen Oktober vergangenen Jahres und Januar 2018 drei Mal seine Heimfahrt von der Arbeitsstelle in einer Pizzeria unterbrochen, um in der Nähe des Uni-Campus Frauen nachzustellen. In einem Fall musste ihn eine 23-Jährige manuell befriedigen - die beiden anderen Opfer konnten den Angriff abwehren sowie die Flucht ergreifen. Rechtlich gingen die Richter von schwerer sexueller Nötigung sowie zweifachen Versuchs aus.

Vor Gericht hatte der Angeklagte alle drei Taten ohne Einschränkungen gestanden. Seine Heimfahrt am späten Abend habe er jeweils in der Nähe der Universität unterbrochen, während die Ehefrau mit dem 2017 zur Welt gekommenen Kind in der Dachgeschosswohnung gewesen sei. Nachdem er beim zweiten Vorfall von der Frau mit den Fäusten malträtiert worden war, suchte er aus Frust ein Bordell im Bahnhofsviertel auf - laut Gericht ein deutlicher Hinweis auf die "Sexualisierung des Angeklagten".

Das umfassende Geständnis und die damit verbundene erhebliche Verkürzung des Prozesses wurden strafmildernd gewehrt. Negativ musste sich der Sex-Straftäter die erheblichen psychischen Folgen für die drei Frauen anrechnen lassen. Sie mussten sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Nur eine der Frauen hatte im Strafprozess auch Schmerzensgeldklage erhoben, der das Gericht stattgab.