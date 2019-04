Geldanlagebetrug mit Goldminen in Südamerika: Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit angeblichen Goldminen in Südamerika sollen sie Menschen um ihre Kapitalanlagen betrogen haben: Das wird seit Montag vier Männern vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge versprachen die zwischen 51 und 70 Jahre alten Angeklagten insgesamt 31 Anlegern lukrative Renditen für das Goldgeschäft in Ecuador. Die Opfer sollen daraufhin rund 1,7 Millionen Euro an die von den Männern gegründete Aktiengesellschaft gezahlt haben. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft verlesen. Alle Angeklagten kündigten jedoch Stellungnahmen für die kommenden Verhandlungstage an. Laut Terminplanung soll der Prozess bis Ende August dauern.