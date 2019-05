Freundin nach Trennung vergewaltigt: Dreieinhalb Jahre Haft

29. Mai 2019 17:32 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seine Lebensgefährtin nach der Trennung gewürgt und vergewaltigt hat, ist ein 24 Jahre alter Mann zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er habe sich mit dem Ende der Beziehung nicht abfinden können und sei deshalb gewalttätig geworden, hieß es am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt. Die kurzzeitig bewusstlose Frau hatte den Vorfall im November vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Bad Soden (Taunus) bei der Polizei angezeigt, die den Angeklagten festnahm.

Das Paar hatte sich immer wieder um die Haushaltsführung in der vermüllten Wohnung gestritten. Darüber hinaus belasteten offenbar drei kleine Kinder das Zusammenleben. Strafverschärfend wurde dabei der Umstand gewertet, dass der zweijährige Sohn bei der Vergewaltigung im Schlafzimmer anwesend war. Zum Vorteil wirkte sich für den Angeklagten sein umfassendes Geständnis aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.