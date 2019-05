Freundin erdrosselt: Anklage fordert elf Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seine Lebensgefährtin mit einem Kabel erdrosselt haben soll, soll ein heute 27 Jahre alter Mann elf Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft beantragte vor dem Landgericht Frankfurt am Montag eine entsprechende Strafe wegen Totschlags. Die Tat hatte sich an Ostern vor einem Jahr in der Wohnung der 36 Jahre alten Frau in Frankfurt-Zeilsheim ereignet. Als die vom Angeklagten und einem Bekannten alarmierten Polizeibeamten in der Wohnung eintrafen, lag die Frau tot im Wohnzimmer. An ihrem Hals waren Striemen zu sehen, die auf die Gewalttat hindeuteten.

Motiv für die Tat war laut Staatsanwaltschaft der vorausgegangene Rauswurf des Mannes aus der Wohnung. Bereits einige Monate zuvor war der Marokkaner gewalttätig gegen die Lebensgefährtin geworden. Vor Gericht hatte er die Tat in dem seit Januar laufenden Prozess energisch bestritten. Mehrfach unterbrach er deshalb auch den Schlussvortrag der Staatsanwältin lautstark. Er stellte den Vorfall als Selbstmord der alkohol- und drogenabhängigen Frau dar. Auch deren Bruder habe sich schließlich in jungen Jahren erhängt. Die Verteidiger beantragten einen Freispruch. Die Schwurgerichtskammer will am 3. Juni das Urteil verkünden.