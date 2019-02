Frankfurter Südumfliegung erneut vor Verwaltungsgerichtshof

14. Februar 2019 03:22 Prozesse - Frankfurt am Main

Kassel/Frankfurt (dpa) - Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entscheidet heute über die sogenannte Südumfliegung am Frankfurter Flughafen. Das Gericht wird sich erneut mit den Klagen von acht Kommunen und fünf Privatleuten aus Hessen und Rheinland-Pfalz befassen. Sie wehren sich gegen die Lärmbelastung durch eine Flugroute, bei der startende Flieger bei Westwind erst einen Schlenker nach Süden machen. Ein Urteil wird am Abend erwartet.

Eingeführt worden war die Südumfliegung, um Regionen im Westen des Flughafens zu entlasten und damit sich startende Flugzeuge nicht in die Quere kommen. Das wiederum belastet die Kommunen südwestlich des Airports. Deshalb wehren sich Groß-Gerau und sieben weitere Gemeinden aus dem hessisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet. 2013 waren die Klagen das erste Mal vor dem Verwaltungsgerichtshof verhandelt worden. Damals hatten die Richter die Südumfliegung gekippt. Das Bundesverwaltungsgericht hob das Urteil aber auf.