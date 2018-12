Ehefrau bewusstlos gewürgt: Urteil erwartet

12. Dezember 2018 01:43 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der 50-Jährige würgte seine Ehefrau so stark, dass sie bewusstlos wurde. Heute erwartet den Angeklagten nun das Urteil vor dem Landgericht Frankfurt. Der Familienvater hatte seine von ihm getrennt lebende Frau mit solcher Wucht am Hals gedrückt, dass ihr Gesicht blau anlief. Nur dank des Eingreifens eines Nachbarn und des neuen Partners der Frau blieb sie am Leben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren wegen versuchten Totschlags gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe.