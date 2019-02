Drogenhändler-Trio vor Gericht: Import 37 Kilogramm Heroin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie sollen knapp 37 Kilogramm Heroin über Bremerhaven nach Deutschland importiert und schließlich ins Rhein-Main-Gebiet gebracht haben, um es hier zu verkaufen. Deswegen müssen sich von heute an drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Den zwischen 40 und 56 Jahre alten Angeklagten wird zur Last gelegt, das Heroin im Juni vergangenen Jahres in einer Lagerhalle im Kreis Offenbach zwischengelagert und zum Kauf angeboten zu haben. Dabei gerieten die Täter an eine Verbindungsperson der Polizei, die das Geschäft auffliegen ließ. Die Strafkammer hat in dem Fall zunächst fünf Verhandlungstage bis Ende März terminiert.