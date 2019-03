Brutale Schlägerei: Anklage gegen Vater und Sohn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 48 Jahre alten Vater und seinen Sohn (19) erhoben. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie sollen im Dezember 2017 im Anschluss an eine Weihnachtsfeier einen 44-Jährigen aus nichtigem Anlass auf der Straße bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten haben, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Selbst als das Opfer bereits besinnungslos auf dem Boden lag, sollen die beiden Deutschen "wie beim Fußball" gegen den Kopf des Mannes getreten haben. Täter und Opfer hatten sich vorher offenbar nicht gekannt.

Die Anklage geht deshalb von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Die beiden mutmaßlichen Täter äußerten sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen. Sie waren in der Tatnacht jedoch stark alkoholisiert - laut Niesen mit Blutwerten von bis zu 2,7 Promille. Mit dem Prozess vor einer Jugendstrafkammer wird Mitte September gerechnet.