Berufungsprozess um schweren Verkehrsunfall mit Todesopfer

11. Juni 2019 01:12 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Toten und sechs Verletzten steht heute im Mittelpunkt eines Berufungsprozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Der 27 Jahre alte Unfallverursacher war im Februar wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden und will nun eine Bewährungsstrafe erreichen.

Er war im September 2015 mit überhöhter Geschwindigkeit in der Nähe des Mainufers in Frankfurt-Sachsenhausen aus einer Kurve getragen worden und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Ein elfjähriger Mitfahrer starb, in beiden Autos gab es jeweils drei teils erheblich Verletzte.

Das Gericht hat lediglich einen Verhandlungstag vorgesehen.