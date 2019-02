Anklage nach lebensgefährlicher Attacke mit Schere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er während einer Feier zwei Personen mit einer Schere teilweise schwer verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 30 Jahre alten Mann erhoben. Die Vorwürfe lauteten auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag.

Aus bislang ungeklärtem Anlass soll die Stimmung zwischen den im Juni vergangenen Jahres in der Wohnung des späteren Opfers in Frankfurt-Zeilsheim feiernden Leuten "gekippt" sein. Laut Anklage soll der Angeschuldigte plötzlich nach der Schere gegriffen und sie zunächst einer im Rollstuhl sitzenden, 33 Jahre alten Frau in den Arm gestoßen haben. Kurze Zeit soll deren Ehemann (44) einen tiefen Stich erhalten haben, der unter anderem die Lunge des Mannes verletzte. Anschließend soll sich der Täter selbst mit der Schere in die Brust gestochen und danach schreiend das Haus verlassen haben.

Nach seiner Festnahme unmittelbar nach dem Vorfall gab der Angeklagte laut Niesen zunächst unterschiedliche Erklärungen ab, ehe er die Stiche vollständig bestritten habe. Seither ist er in Untersuchungshaft. Verhandlungstermine bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt stehen noch nicht fest.