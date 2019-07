Angreifer soll nach Messerattacke in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer blutigen Messerattacke in einer Asylbewerberunterkunft in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) soll ein 27 Jahre alter Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Vor dem Landgericht Frankfurt stellte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch einen entsprechenden Antrag. Dem Ermittlungsergebnis zufolge soll der aus Eritrea stammende mutmaßliche Täter in September vergangenen Jahres einem 21 Jahre alten syrischen Mitbewohner ein Küchenmesser in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer wurde an der Lunge verletzt und im Krankenhaus notoperiert werden. Rechtlich wird der Vorfall als versuchter Totschlag gewertet.

Schon bald nach der Festnahme des Mannes gab es Anzeichen für eine psychische Krankheit, die laut Gericht unter anderem auf seinen Rauschgiftkonsum zurückzuführen ist. In einem psychiatrischen Gutachten war von einem "völligen Realitätsverlust" die Rede. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft verlesen. Der Beschuldigte will sich an einem der kommenden Verhandlungstage äußern - bei früheren Vernehmungen hatte er erhebliche Erinnerungslücken. Die Schwurgerichtskammer wollte den Prozess Ende Juli abschließen.