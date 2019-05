19-Jährige zu Prostitution gezwungen: Brüder vor Gericht

28. Mai 2019 15:42 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Anklage spricht von Vergewaltigung und Zwangsprostitution, ein mutmaßlicher Zuhälter nannte es Liebe: Vor dem Landgericht Frankfurt hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Brüder im Alter von 31 und 32 Jahren begonnen. Sie sollen eine zu Beginn 19 Jahre alte Frau über Jahre hinweg zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet haben. Einem der Männer wird zudem die mehrfache Vergewaltigung des Opfers zur Last gelegt. Zwischen 2011 und 2016 soll die junge Frau ihre gesamten Einnahmen von 625 000 Euro an die Angeklagten gezahlt haben. Einer der Brüder bestritt zum Prozess die Anklagevorwürfe. Über den gesamten Zeitraum habe ein Liebesverhältnis zwischen ihm und der Frau bestanden. Erst nach dessen Ende habe ihn die Frau aus Rache bei der Polizei angeschwärzt.