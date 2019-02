Indizienprozess wegen Raubüberfall in Speyer gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Mehr als sechs Jahre nach einem Raubüberfall in Speyer hat vor dem Landgericht Frankenthal der Indizienprozess gegen den 47 Jahre alten Beschuldigten begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Habgier und um eine andere Straftat zu ermöglichen sowie Raub mit Todesfolge vor. Der Angeklagte bestritt die Tat am Mittwoch erneut (1 Ks 5120 Js 31991/12).

Der Beschuldigte soll mit einem unbekannten Komplizen in der Nacht zum 29. August 2012 in eine Nachtbar in Speyer eingebrochen sein und eine 57-jährige Angestellte getötet haben. Das Opfer hatte sich demnach den Tätern entgegengestellt und starb noch am Tatort an schweren Stich- und Schussverletzungen.

Vor der 1. Strafkammer in Frankenthal sind vorerst bis Anfang Mai neun weitere Verhandlungstermine vorgesehen. Etwa 40 Zeugen und 3 Sachverständige sollen gehört werden. 2013 war der Versuch der Behörden gescheitert, den Angeklagten in Untersuchungshaft zu nehmen. Wegen nicht ausreichender Indizien wurde der Haftbefehl seinerzeit vom Oberlandesgericht aufgehoben.