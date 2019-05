Mord und Raubüberfall: Prozess in Speyer kommt zum Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Fast sieben Jahre nach einem tödlichen Raubüberfall in Speyer neigt sich heute der Prozess dem Ende zu. Vor dem Landgericht Frankenthal sind von 9.00 Uhr an Plädoyers vorgesehen, danach dürfte das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier vor, außerdem Raub mit Todesfolge.

Der Mann Ende 40 soll mit einem unbekannten Komplizen in der Nacht zum 29. August 2012 in eine Nachtbar in Speyer eingebrochen sein und eine 57-jährige Angestellte getötet haben. Das Opfer hatte sich demnach den Männern entgegengestellt und starb noch am Tatort an schweren Stich- und Schussverletzungen.