Demenzkranke Frau getötet: Prozess gegen Ehemann begonnen

Frankenthal (dpa/lrs) - Im Prozess gegen einen 86-jährigen Mann aus Speyer hat der Angeklagte die Tötung seiner demenzkranken Ehefrau mit Mitleid begründet. Er habe befürchtet, dass die 83-Jährige nach einer möglichen Verlegung in ein Seniorenzentrum nicht die gleiche liebevolle Pflege erhalten hätte wie in den vergangenen Jahren in der gemeinsamen Wohnung, hieß es in einer am Dienstag vom Verteidiger des Beschuldigten verlesenen Erklärung vor dem Landgericht Frankenthal.

Er habe daher im Januar 2019 seiner Frau Schlaftabletten verabreicht und eine Plastiktüte um ihren Kopf befestigt. Die Frau erstickte den Ermittlungen zufolge. Danach habe er sich auf gleiche Weise töten wollen, sagte der Angeklagte. Er schrieb auf einen Abschiedsbrief "Ich spende alles, was brauchbar ist" und lehnte die Wohnungstür an, um den Zugang zur Wohnung zu erleichtern. Der Angeklagte konnte aber gerettet werden, weil sein Sohn ihn entdeckte und die Tüte nicht ganz über Mund und Nase reichte.

Die Anklage lautet auf Totschlag. Die Schlussanträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurden für den Nachmittag erwartet. Danach könnte auch das Urteil noch am (heutigen) Dienstag fallen. Auch eine Verurteilung wegen minderschweren Totschlags komme infrage, merkte der Richter an. Zudem könnte nach Einschätzung eines Gutachters eine psychische Ausnahmesituation vorgelegen haben. "Mein Mandant hat getötet, ohne Mörder zu sein", sagte der Verteidiger.