Prozess um versuchte Geiselnahme in der JVA Essen beginnt

Essen (dpa/lnw) - Ein Häftling der JVA Essen muss sich von heute an wegen versuchter Geiselnahme vor dem Essener Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 6. Februar 2018 eine Vollzugsbedienstete mit der Klinge eines Einmalrasierers bedroht und sie zu Boden gedrückt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 29-Jährige die Frau in seine Gewalt bringen wollte. Ihr war es jedoch gelungen, den Angriff abzuwehren und Alarm auszulösen. Bei dem Angriff hatte die Bedienstete Verletzungen am Kinn und an den Händen erlitten.