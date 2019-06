Toter Radfahrer im Straßengraben: Urteil wahrscheinlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Genau zwei Jahren nach einem Unfall, der den Tod eines Radfahrer bei Buttstädt (Landkreis Sömmerda) zur Folge hatte, soll es heute ein Urteil in dem Prozess geben. Angeklagt ist ein 24-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Erfurt unter anderem versuchten Mord durch Unterlassen vorwirft.

Der junge Mann soll mit einem Wagen am 14. Juni 2017 bei Buttstädt einen Mountainbike-Fahrer am Straßenrand erfasst haben. Dieser stürzte in den Straßengraben und starb dort - nach Einschätzung von Experten hat der Radfahrer nach dem Zusammenstoß noch gelebt. Der Angeklagte sei aber weiter gefahren, ohne sich um den Mann zu kümmern, so der Vorwurf weiter. Im Laufe der Verhandlung habe sich der Angeklagte zwar zur Sache eingelassen, sagte ein Gerichtssprecher. Ein vollumfängliches Geständnis habe der Deutsche bisher aber nicht abgelegt.