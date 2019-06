Haftstrafe nach Unfallflucht mit tödlicher Folge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein junger Mann hat genau zwei Jahre nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang für einen Radfahrer eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten erhalten. Konkret verurteilte das Landgericht Erfurt den 24-Jährigen am Freitag wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung, sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit versuchtem Mord durch Unterlassen. Wie ein Gerichtssprecher weiter mitteilte, sieht das Urteil zudem vor, dass der Mann frühestens nach vier Jahren einen neuen Führerschein erhalten darf.

Hintergrund ist ein Unfall vom 14. Juni 2017 bei Buttstädt (Landkreis Sömmerda). Dort erfasste der Mann nach Auffassung des Gerichts am späten Abend einen Fahrradfahrer am Straßenrand. Der Radler stürzte, blieb im Straßengraben liegen und starb später an seinen Verletzungen. Der nun verurteilte Deutsche, der zum damaligen Zeitpunkt keinen Führerschein besaß, soll nach dem Unfall weiter gefahren sein, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert. Dem hatte sich die Nebenklägervertreterin angeschlossen. Die Verteidiger hatten kein konkretes Strafmaß gefordert.