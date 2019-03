Zirkus streitet mit Stadt um Auftrittsverbot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Streit um ein Zirkus-Gastspiel in Krefeld steht eine Entscheidung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts an. Die Eil-Entscheidung werde voraussichtlich in der kommenden Woche ergehen, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag (Az.: 18 L 3228/18).

Der Zirkus "Charles Knie" will sich per Klage ein Gastspiel in Krefeld erstreiten. Die Stadt hatte einen Auftritt abgelehnt, weil der Zirkus Wild- und Großtiere hält. Der Zirkus argumentiert, kommunale Wildtierverbote für Zirkusaufführungen seien rechtswidrig. Dies hätten bereits mehrere Gerichte so entschieden.

In Krefeld hatte sich 2016 ein Ausschuss des Stadtrats gegen Zirkus-Auftritte mit Wildtieren ausgesprochen. Viele Städte haben ähnliche Beschlüsse gefasst.