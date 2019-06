Prozess um illegales Autorennen in Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Düsseldorfer Amtsgericht müssen sich heute zwei Männer aus Monheim und Selm wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen verantworten. Laut Anklage waren die 24- und 31-jährigen Männer im vergangenen Jahr Mitte August nachmittags in ihren hochmotorisierten Autos durch den Düsseldorfer Stadtteil Flingern gerast und hatten andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos gefährdet.

An einer Fahrbahn-Engstelle kollidierten die Autos. Der Golf des 24-Jährigen wurde gegen eine Straßenlaterne geschleudert und knallte mit Tempo 75 gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Er soll am Unfallort die Polizisten schwer beleidigt haben, nachdem sein Führerschein und sein Wagen beschlagnahmt wurden. Am Montag ist mit einem Urteil zu rechnen.