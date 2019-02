Model Bonnie Strange auf Schmerzensgeld verklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bloggerin, Influencerin, Model: Bonnie Strange (32) zählt zur deutschen Social-Media-Prominenz: Allein auf Instagram folgen ihr 822 000 Menschen. Nun soll die junge Mutter vor Gericht aussagen: Ein Verkäufer einer Bekleidungskette hat sie auf 25 000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Das Düsseldorfer Landgericht will den Zivilprozess heute verhandeln.

Bonnie Strange alias Jana W. soll den Mann nach einem Streit in Berlin im Dezember 2017 via Snapchat vorgeführt und grob beleidigt haben. Dann soll sie ihre große Fan-Schar aufgefordert haben: "Macht den fertig". Später trat sie in einer Kampagne gegen Hass im Internet auf. Bonnie Strange hat nach Angaben des Gerichts bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben.