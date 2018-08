Loveparade-Prozess: Ex-Ordnungsdezernent im Zeugenstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Loveparade-Prozess wird heute der frühere Ordnungsdezernent der Stadt Duisburg in den Zeugenstand treten. Der Wahlbeamte soll an dem Planungsprozess der fatal verlaufenen Techno-Parade in Duisburg beteiligt gewesen sein. Für seine Aussage hat das Gericht drei Tage eingeplant. In dem Prozess werden Vor- und Ablauf der Duisburger Loveparade mit 21 Todesopfern und mindestens 652 Verletzten aufgearbeitet.

Auf der Anklagebank sitzen sechs Mitarbeiter der Stadt und vier Beschäftigte des Loveparade-Veranstalters. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem fahrlässige Tötung wegen Fehlern bei der Genehmigung und Planung der Großveranstaltung vor. Das Verfahren des Landgerichts Duisburg findet aus Platzgründen in Räumen der Messe Düsseldorf statt. Der Prozess hatte Ende 2017 begonnen.