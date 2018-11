LAG: Verhandlung über Kündigung von Professorin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Über die fristlose Kündigung einer Professorin der Hochschule Niederrhein verhandelt am morgigen Mittwoch das Landesarbeitsgericht. Die Professorin hatte an der Hochschule Betriebswirtschaft gelehrt, bis ihr gekündigt worden war: Sie habe gegen das Nebentätigkeitsverbot verstoßen, sei einer Vorlesung unentschuldigt ferngeblieben und habe eigenmächtig einen externen Lehrbeauftragten zum Abhalten der weiteren Vorlesungen engagiert, warf ihr die Leitung der Hochschule vor (Az.: 7 Sa 370/18). In erster Instanz hatte aber die Professorin gewonnen. Die Vorwürfe rechtfertigten keine Kündigung, hatte das Arbeitsgericht Mönchengladbach befunden.