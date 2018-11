Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Am Dresdner Landgericht hat am Donnerstag der vor drei Wochen vertagte Prozess im Zuge der Ermittlungen gegen die rechtsextreme "Freie Kameradschaft Dresden" (FKD) begonnen. Vier mutmaßliche Mitglieder sind unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Die Männer sollen bei rechtsextremen Krawallen vor Flüchtlingsunterkünften im August 2015 in Heidenau Polizisten mit Flaschen und Steinen attackiert haben. Ihnen wird zudem vorgeworfen, am Überfall auf ein linksalternatives Dresdner Wohnprojekt und an der Randale von Hooligans und Neonazis Anfang 2016 im Leipziger Stadtteil Connewitz beteiligt gewesen zu sein.