Dresden (dpa/sn) - Im Meineid-Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry ist noch keine Tendenz zum Ausgang des Verfahrens erkennbar. "Es ist für die Kammer derzeit alles offen", sagte Richter Christian Linhardt am Montag während der Verhandlung vor dem Landgericht Dresden. Man sei noch nicht in einem Stadium, an dem die Kammer den Verbrechensvorwurf fallenlasse. Erst nach den Plädoyers werde sich das Gericht eine Meinung bilden, ob auch eine "fahrlässige Begehung" in Frage komme.

Die Anklage wirft Petry (Die blaue Partei) vor, im November 2015 in einer Sitzung des parlamentarischen Wahlprüfungsausschusses falsch ausgesagt und ihre Angaben beeidet zu haben. Petry hatte einen Irrtum eingeräumt und versichert, das nicht vorsätzlich getan zu haben. Im Kern ging es um einDarlehen von AfD-Bewerbern für ihre Partei zur Landtagswahl 2014. Eine Abschwächung des Tatvorwurfes auf fahrlässigen Meineid hatte der Richter zuvor schon einmal ins Gespräch gebracht.