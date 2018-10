Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Prozess gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" am Landgericht ist am Dienstag ausgesetzt worden. Der Vorsitzende der Staatsschutzkammer teilte kurz nach Beginn mit, dass einer der Angeklagten arbeits- und reiseunfähig sei. Ein Verteidiger sprach von Infektionsgefahr.

Der 31-Jährige und drei weitere Dresdner müssen sich wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten. Sie sollen Polizisten bei rechten Krawallen vor Asylunterkünften attackiert sowie am Überfall auf ein linksalternatives Dresdner Wohnprojekt und rechter Randale in Leipzig-Connewitz beteiligt gewesen sein.