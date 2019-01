Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe "Oldschool Society" (OSS) stehen ab Februar in Dresden vor Gericht. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) habe vom 6. Februar an elf Verhandlungstermine angesetzt, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Den beiden Männern im Alter von 30 und 43 Jahren wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Für den Prozess gelten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen.

Die Angeklagten sollen als Mitglieder der "Oldschool Society" spätestens ab Januar 2015 Brand- und Nagelbombenanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte erwogen haben. Ein erster Anschlag sei für den Mai 2015 auf eine bewohnte Unterkunft bei Borna im Landkreis Leipzig konkret geplant gewesen. Dazu kam es jedoch nicht, weil die Gruppe zuvor ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten war.