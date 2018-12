NPD Sachsen gegen Facebook vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die NPD Sachsen ist gegen die Sperrung ihrer Facebook-Seite gerichtlich vorgegangen. Zum Auftakt des Prozesses am Dienstag vor dem Landgericht Dresden versuchte die Partei, eine einstweilige Verfügung gegen das soziale Netzwerk zu erwirken, wie Gerichtspräsident Martin Uebele mitteilte. Die Seite wurde nach Angaben der Partei im November geschlossen. Facebook gab als Grund dafür fremdenfeindliche Beiträge an, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstießen.

Die NPD beruft sich allerdings laut Uebele auf Meinungsfreiheit und will, dass Facebook die Seite wiederherstellt und eine Sperre in Zukunft unterlässt. Ein Urteil sollte am Dienstag nicht mehr gefällt werden. "Es wird sicherlich nicht weit hinaus terminiert werden", versicherte Uebele allerdings. Zuvor hatte MDR Sachsen darüber berichtet.