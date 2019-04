Mecklenburger in Dresden wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Gut fünf Monate nach der Festnahme eines Mannes in Malchow in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag der Prozess gegen ihn und eine ehemalige Freundin begonnen. Der 34-Jährige ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Dresden angeklagt, die 31-Jährige aus Dresden wegen Beihilfe. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der Mann aus Malchow über das Internet gezielt zwei Mütter kontaktiert, um sich dann an deren Töchtern zu vergehen. So habe die Mitangeklagte ihm geholfen, ihre ein und vier Jahre alten Mädchen zu missbrauchen. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft.