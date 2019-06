Fall Chemnitz: Kommt Angeklagter frei? Entscheidung erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Chemnitz vorigen August wird heute eine Entscheidung über eine mögliche Freilassung des Angeklagten erwartet. Die Verteidigung des tatverdächtigen Syrers hatte beantragt, den Haftbefehl gegen den 23-Jährigen aufzuheben. Zudem ist vorgesehen, dass die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten zu dem Angeklagten vorstellt.

Rechtsanwältin Ricarda Lang hatte den Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls damit begründet, dass ein dringender Tatverdacht für ihren Mandanten entfallen sei. Nach ihrer Auffassung ergab ein nächtlicher Vor-Ort-Termin, dass die Aussage des Hauptbelastungszeugen für eine Verurteilung des Syrers keine Grundlage bietet. Ein Libanese hatte ausgesagt, dass er den Angeklagten am Tatort bei Stichbewegungen gesehen habe.

In den Morgenstunden des 26. August 2018 war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind der 23 Jahre alte Angeklagte sowie ein Iraker, der auf der Flucht ist und nach dem weltweit gefahndet wird. Nach der Tat war es in Chemnitz zu fremdenfeindlichen Übergriffen und rechten Demonstrationen gekommen. Der Prozess des Landgerichts Chemnitz findet aus Sicherheitsgründen in einem Saal des Oberlandesgerichts Dresden statt.