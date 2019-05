Ehemals Tatverdächtiger erneuert Vorwürfe gegen Staatsanwalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Im Fall der tödlichen Messerattacke von Chemnitz im August 2018 hat ein ehemals Tatverdächtiger seine Vorwürfe gegen den Staatsanwalt erneuert. Kurz vor seiner geplanten Zeugenaussage vor Gericht legte der 23 Jahre alte Iraker beim Generalstaatsanwalt Dresden Beschwerde gegen die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung ein, wie sein Rechtsanwalt Ulrich Dost-Roxin am Sonntag mitteilte. "Der Verdacht der Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung gegen einen Chemnitzer Staatsanwalt besteht fort", heißt es in der Mitteilung.

Der frühere Tatverdächtige hatte Strafanzeige gegen den Staatsanwalt und einen Ermittlungsrichter gestellt. Er warf beiden vor, ohne rechtlichen Grund einen Haftbefehl erwirkt beziehungsweise erlassen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte das Ermittlungsverfahren am 8. Mai eingestellt. Sie sei nach Prüfung der Vorwürfe zu dem Ergebnis gekommen, dass die Juristen ihre Entscheidungen aufgrund der damals vorliegenden Beweise "zu Recht bejaht" hätten.

Der 23-jährige Youssif A. ist an diesem Montag zum zweiten Mal als Zeuge beim Prozess vor dem Landgericht Chemnitz geladen. Am fünften Verhandlungstag hatte er seine Aussage von der Ablösung des Staatsanwalts in dem Verfahren abhängig gemacht.

Seit dem 18. März steht ein Syrer wegen gemeinschaftlichen Totschlags vor Gericht. Er soll gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker am 26. August 2018 in Chemnitz einen 35 Jahre alten Deutschen erstochen haben. Nach der Tat war es in der Stadt zu fremdenfeindlichen Übergriffen und rechten Demonstrationen gekommen.